Annesini kabloyla boğup, intihara kalkıştı İzmir'in Bayraklı ilçesinde, işsiz Rıza Tosun (47), evde annesi Sevdiye Tosun'u (79) kablo ile boğarak öldürdükten sonra çok sayıda ilaç içip, bileklerini ve boynunu keserek intihara kalkıştı. Yaralanan Tosun, hastanede tedaviye alındı.