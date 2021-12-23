Türkiye Annesini öldürmekle tehdit etmişti! Karar verildi

Annesini öldürmekle tehdit etmişti! Karar verildi

Türkiye

Annesini öldürmekle tehdit etmişti! Karar verildi

Konya'da, 'Geliyorum, sizi öldüreceğim' dediği annesinin evine uzaklaştırma kararına rağmen baskın yapan Musa Özkan (30), kapının önünde tabancasını doğrulttuğu polis ekiplerince gözaltına alındı. 8 suçtan kaydı olan ve sevk edildiği adliyede serbest bırakılan Özkan, savcılığın itirazı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Aralık 2021, Perşembe 19:41 Son Güncelleme:
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Olay, geçen salı günü saat 09.30 sıralarında, Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde meydana geldi. 'tehdit' ve 'şiddet' nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Musa Özkan, annesi F.Ö.'yü arayıp, "Eve geliyorum. Sizi öldüreceğim" dedi. F.Ö., durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis, evin önünde önlem alıp, Musa Özkan’ı bekledi. Kapının önüne geldiğinde polisi gören Musa Özkan ruhsatsız tabancasını çıkarıp, polis ekiplerine doğrulttu. Polis, Musa Özkan’ı etkisiz hale getirerek, tabancayı elinden aldı.

Gözaltına alınan Özkan, ifadesi için polis merkezine götürdü. 'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' gibi suçlardan 8 kaydı bulunan Musa Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Özkan, bugün, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazıyla tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duygu KARAKOÇ/ KONYA (DHA)

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