Türkiye Annesini öldürüp babasını bıçakladı, ardından intihara kalkıştı

Annesini öldürüp babasını bıçakladı, ardından intihara kalkıştı

Türkiye

Annesini öldürüp babasını bıçakladı, ardından intihara kalkıştı

Kayseri'de psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Kadir Dursun, tartıştığı annesi Aysel Dursun'u tabancayla vurarak öldürdü. Ardından babası Duran Dursun'u da bıçakla yaralayan Kadir Dursun, son olarak silahı daha sonra kendi başına dayayıp, ateşledi ve ağır yaralandı.

23 Kasım 2021, Salı 17:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir Dursun, henüz bilinmeyen nedenle evde annesi Aysel ile babası Duran Dursun ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.



ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BABASINI BIÇAKLADI

Kadir Dursun, odadan aldığı tabancayla lavaboya saklanan annesi Aysel Dursun'a ateş etti ardından eline geçirdiği bıçakla babası Duran Dursun'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kadir Dursun, daha sonra annesini vurduğu tabancayı kendi başına dayayıp, ateşledi.

Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aysel Dursun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Kadir Dursun ile babası Duran Dursun ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yeri incelemesi sonrası Aysel Dursun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Madrid ile Ankara’nın stratejik işbirliği adımı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Papa Francis Katolik dünyasını sarsıyor…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Farka dikkat
Rauf Tamer
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Soylu'dan INTERPOL açıklaması: Kırmızı bültenlerimiz kabul edilmiyor