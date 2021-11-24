Türkiye Annesini öldürüp intihar etmişti! Yan yana gömüldüler

Annesini öldürüp intihar etmişti! Yan yana gömüldüler

Türkiye

Annesini öldürüp intihar etmişti! Yan yana gömüldüler

Kayseri'de, annesi Aysel Dursun'u (60) tabancayla vurarak öldüren, babası Duran Dursun’u (63) ise bıçakla yaraladıktan sonra silahı başına dayayıp intihar eden Kadir Dursun’un (29) cenazesi, annesi ile birlikte kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

24 Kasım 2021, Çarşamba 21:31 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir Dursun, evde annesi Aysel ile babası Duran Dursun ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kadir Dursun, odadan aldığı tabancayla lavaboya saklanan annesi Aysel Dursun'a ateş etti ardından eline geçirdiği bıçakla babası Duran Dursun'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kadir Dursun, daha sonra annesini vurduğu tabancayı kendi başına dayayıp, ateşledi.

Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aysel Dursun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesi sonrası Aysel Dursun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Ağır yaralanan Kadir Dursun ile babası Duran Dursun ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Annesini öldürüp, babasını yaralayan Kadir Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

ÖLDÜRDÜĞÜ ANNESİYLE BİRLİKTE YAN YANA VERİLDİ

Hastane morgunda otopsileri tamamlanan Aysel Dursun ile oğlu Kadir Dursun’un cenazesi Hulusi Akar Camine getirildi. Buradaki törene aile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ile oğlu şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ (DHA)

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