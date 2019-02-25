Annesini öldürüp köpeğine yedirdi!

Arama çalışmaları kapsamında Maria Soledad Gomez’in, 26 yaşındaki işsiz ve uyuşturucu bağımlısı oğlu Alberto Sanchez Gomez’in evine polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Yetkililer, Gomez’in evine gittiğinde kan donduran bir manzarayla karşılaştı.

PARÇALADI, PİŞİRDİ, KÖPEĞİNE YEDİRDİ

Polis, Gomez’in annesinin cansız bedeninden kalanları, evde çürümüş halde buldu. Kadının vücudunun yaklaşık bin parçaya bölündüğünü belirleyen polis, “15 yaşında babasını kaybeden, 2 kardeşi daha olan Alberto, annesini öldürdü ve vücut parçalarını pişirerek köpeğiyle birlikte yedi” bilgisini verdi. Kurban, bir aydır kayıptı.

Alberto Sanchez Gomez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİNİN EŞYALARINI SATIP UYUŞTURUCUYA YATIRMIŞ

Zanlının komşusu, İspanyol El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, Gomez’in annesinin değerli eşyalarını çalarak sattığı, bu parayı da uyuşturucuya harcadığını söyledi.

Alberto Sanchez'in eski arkadaşları ise, zanlının uyuşturucu kullanmaya başladıktan sonra tamamen farklı bir insana dönüştüğünü ve ailesine yük olmaya başladığını anlattı.