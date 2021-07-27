Annesini teselli etmeye çalışan Alişan, diz çöküp gözyaşlarına boğuldu
41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden şarkıcı Alişan, kardeşi için Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu. Gözyaşlarına hakim olamayan annesi Suzan Tektaş'ı teselli etmek isteyen Alişan, diz çöküp gözyaşlarına boğuldu.
27 Temmuz 2021, Salı 23:38 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz akşamı koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
MEVLİT OKUTTU
Şarkıcı, kardeşinin ölümünün 7. gününde Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu. Cami avlusunda vatandaşlarla bir araya gelen Alişan, mevlitten sonra ezan okudu.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Selçuk Tektaş için okunan mevlitte Alişan'nın annesi Suzan Tektaş gözyaşlarına hakim olamadı. Alişan, namazdan sonra annesinin yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Annesine sarılıp gözyaşlarına boğulan Alişan, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
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