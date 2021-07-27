Magazin Annesini teselli etmeye çalışan Alişan, diz çöküp gözyaşlarına boğuldu

Annesini teselli etmeye çalışan Alişan, diz çöküp gözyaşlarına boğuldu

Magazin

Annesini teselli etmeye çalışan Alişan, diz çöküp gözyaşlarına boğuldu

41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden şarkıcı Alişan, kardeşi için Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu. Gözyaşlarına hakim olamayan annesi Suzan Tektaş'ı teselli etmek isteyen Alişan, diz çöküp gözyaşlarına boğuldu.

27 Temmuz 2021, Salı 23:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz akşamı koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

MEVLİT OKUTTU

Şarkıcı, kardeşinin ölümünün 7. gününde Teşvikiye Camii'nde mevlit okuttu. Cami avlusunda vatandaşlarla bir araya gelen Alişan, mevlitten sonra ezan okudu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Selçuk Tektaş için okunan mevlitte Alişan'nın annesi Suzan Tektaş gözyaşlarına hakim olamadı. Alişan, namazdan sonra annesinin yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Annesine sarılıp gözyaşlarına boğulan Alişan, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
27 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Sevgilim beni kuzenimle aldattı
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
26 Temmuz haftasına astrolojik bakış: Finansal konularda dikkatli olun!
Öner Döşer
Hande Kazanova
26 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Ajda Pekkan belgeseli geliyor
Suna Akyıldız
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Bayram sahneleri
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden notlar: Çocuklarınıza 'Barbie bebek gibisin' demek yerine 'Güneş gibi pırıl pırılsın' deyin
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Hamilelikte seks
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İrem Helvacıoğlu'nun son hali endişelendirdi