Annesinin karnındayken ikizinin hayatını kurtardı

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İngiltere Middlesbrough’da Emily Murphy ve Bailey Ramrekna çifti, ikiz bebek bekliyordu. Emily, hamileliği sırasında üzücü bir gelişme yaşadı. Doktorlar, anne karnında ikizlerden sadece birinin beslenebildiğini, diğerinin beslenemediğini belirledi. Çünkü, gebelikte ‘Vasa Previa’ denilen bir sorun gelişmişti. Bu durum, bebek ile anne arasındaki ilişkiyi sağlayan ve bebeğin ‘eş kısmı’ olan plasentanın bebek ile doğum kanalı arasında olması anlamına geliyordu. Yani, bebeklerden biri ölüm riski taşıyordu.

Kan akışı sayesinde kardeşini de beslemiş

Çift bebeklerini kurtarmanın yollarını aramaya başladı. Ancak kontroller yapılırken doktorlar gözlerine inanamadı. İkizlerin arasındaki kan akışı sayesinde diğeri de beslenmeye başlamış, ölüm tehlikesi kaybolmuştu.

Doğum sorunsuz gerçekleşti. İkizler Elsie ve Edie 17 aylık oldu. Çift, “Elsie, tıpkı anne karnında olduğu gibi bugün de hep ikizi Edie’ye kol kanat geriyor. O gerçek bir melek” diyerek kızlarının arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu anlattı.

Fotoğraf: Mark Pinder/Mirror