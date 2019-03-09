  • Haberler
  • Gündem
  • Annesinin otomobilde bıraktığı çocuğu polis kurtardı

Annesinin otomobilde bıraktığı çocuğu polis kurtardı

Adana’da, annesinin otomobil içerisinde bıraktığı 4 yaşındaki çocuğun yardımına polis memuru koştu

09 Mart 2019, Cumartesi 15:29
A A
Annesinin otomobilde bıraktığı çocuğu polis kurtardı

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde, anne E.T, kızını otomobilinin içerisine kilitleyerek arkadaşının evine ziyarete gitti.

Bir süre otomobil içerisinde kalan çocuğun ağlamaya başlamasının ardından, mahalleden geçen sivil polis memuru sesleri duyarak duruma müdahale etti.

ÇOCUK, POLİSİN YÖNLENDİRMELERİ SAYESİNDE ARAÇTAN ÇIKARILDI

Otomobilin kapı kilidinin kaldırması istenen çocuk, polisin yaptığı yönlendirmeler sayesinde araçtan çıkarıldı.

Bölgeye yönlendirilen polis ekibi, telefonla ulaştığı anneyi aracın  yanına çağırıp çocuğu teslim etti. Anne E.T, çevredekilerin tepkisi üzerine, "Uyuyordu çocuğum, ben beş dakika eve çıktım. Çocuk benim çocuğum, sizi ilgilendirir mi?" ifadesini kullandı.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.