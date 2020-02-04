Annesinin reddettiği keçiyi, köpek sahiplendi

18 yaşındaki çiftçi Glori Rushing, Rita isimli keçiyi annesinin beslemeyi reddettiği gördü ve köpeği Blizzie'nin hemen onu sahiplendiğini belirtti. Üç yaşındaki köpek, Blizzie ve dört haftalık Rita'nın artık güzel bir bağı var. Lincoln'de bir çiftlik işleten Glori şunları söyledi: Rita'nın annesi Smore'u yaklaşık dördüz doğurduğunda çok şaşırdım. Ne yazık ki diğer 3 yavrusu hayata tutunamadı. Hayatta kalan yavru Rita'yı da sahiplenmek istemedi. Blizzie'nin de yeni yavruları oldu ve Rita'yı hemen sahiplendi. Onu kendi yavrularının arasına koydu. Blizzie, Rita'ya iyi bakıyor, bu yüzden onu tutmasına izin verdim, çünkü inanılmaz bir iş yapıyordu.





Blizzie önceden doğum yaptığı için keçiyi besleyecek kadar da sütü vardı. Glori ve kocası Nathaniel onu bir biberonla beslemeye çalıştı ama köpek annesinin sütünü tercih etti.

Glori başlangıçta Rita'yı kendi annesiyle yeniden birleştirmeye çalıştığını, ancak Smore onu reddetmeye devam ettiğinde Blizzie'nin onu evlat edinmesine izin verdiğini söyledi.



