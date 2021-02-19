Anneye 6 yıl erken emeklilik imkanı! İşte detaylar...

Annelere çocuk olduktan sonra çalışmasalar bile prim kazandıran ve emeklilik imkanı sağlayan doğum borçlanmasıdır. Bu haktan faydalanabilmek için 3 kriterin oluşması gerekiyor. Birincisi, anne doğumdan önce sigortalı bir işte çalışmalı veya staj sigortası yapılmış olmalı. İkincisi, doğumdan sonra annenin çalışmıyor olması gerekiyor. Yani doğumdan sonra sigorta primlerinin ödenmemiş olması lazım. Üçüncü olarak bebeğin yaşaması şartı bulunuyor.

2160 prim günü kazanıyor

Buna göre, sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyor. Her bir çocuk için 720 gün, 3 çocukta ise 2160 gün prim kazanmak mümkün. Böylece prim eksiği olan kadın 6 yıl çalışmak yerine 3 çocuğu varsa doğum borçlanmasıyla daha erken emekli olabiliyor. Daha önce sadece SSK’lıların yararlandığı bu hak, memur ve Bağkur'lu annelere de tanındı. Tek çocuk için borçlanma yaklaşık 27 bin lira.

Evlat edinen için de var

Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla borçlanma yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.

Engelli çocuğu olan

Ağır engelli çocuğu olan kadınların da erken emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 2008’den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuğunun başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun, sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesinin sağlanması şartı aranıyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, Tarım SSK, Tarım Bağkur’u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.

İşgücü kaybında...

SGK tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalılara maaş bağlıyor. Bunun için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair ‘sağlık kurulu raporu’. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor.