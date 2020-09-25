Anneye doğum yardımı bugün hesaplarda

Çalışan annelerin, istihdamda kalmalarını sağlayabilmek için devlet çok sayıda destek veriyor. Bunlardan biri de doğum yardımı. Doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. İlk çocukta 300 lira, ikincide 400 lira, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeniyor. Doğum yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’nde (KPS) kayıt işlemi gerçekleştirildikten sonra yapılıyor.

Eylül için 83 bin kişi

Yeni doğanlarla ilgili dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama yaptı. Selçuk, eylül ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında, bugün (25 Eylül) itibarıyla 83 bin annenin hesabına toplamda 36.7 milyon lira doğum yardımı yatıracaklarını söyledi. Selçuk, uygulamanın başladığı günden bugüne kadar ise 4.7 milyon anneye, toplamda 2.5 milyar lira doğum yardımı yaptıklarını kaydetti.

İkiz ve üçüzler

Doğum yardımı uygulamasının kapsamını 2019’da başlatılan ‘çoklu doğum yardım programı’ ile genişlettiklerini de belirten Bakan Selçuk, bu programa göre de ihtiyaç sahibi ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası bebeklerin bakımı için çocuk başına 150 lira ödeme yapıldığını söyledi. Ödemeler, ailelerin hesabına 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay (2 yıl) sürüyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor.

TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den de başvuru imkanı var.

E-Devlet’ten ‘doğum yardımı başvurusu sonucu sorgulama’ hizmeti ile doğum yardımı almak için yaptığınız başvurularınızı sorgulamak da mümkün.

Başka destekler de var

Gebelik yardımı 45 lira: Dar gelirli gebe kadınlara sağlık kontrollerini yaptırması için aylık 45 lira karşılıksız destek sağlanıyor.

Doğum yardımı 100 lira: Gebelik yardımından yararlanan ve doğumunu yetkili hastanelerde gerçekleştiren vatandaşlara bir defaya mahsus 100 lira ödeniyor.

Lohusalık yardımı: Lohusalıkta düzenli muayeneye gidilmesi halinde 2 kereye mahsus 45 lira (toplam 90 lira) tutarında yardım ödemesi yapılıyor. Bu ödeme muhtaç ailelere veriliyor.