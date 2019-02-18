Anneye en az 9385 lira

Çalışan anneler doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışarak, çalışmadığı mesainin ücretini devletten alabiliyor. Tüm ödemeleri alan annenin eline geçen para ise en az 9385 lirayı buluyor.

Annelere yapılan başlıca ödemeler; ‘çocuk parası’, ‘doğum yardımı’, ‘süt ve emzirme parası’ ve ‘yarım gün çalışma parası’ olarak öne çıkıyor. Buna göre; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr’den de başvuru imkanı var.

SÜT İÇİN DE VAR

Doğum yapan kadınlara 178 lira ‘emzirme ödeneği (süt parası)’ veriliyor. Bu para çalışan, çalışmayan her anne için ödeniyor. Anne sigortalı değilse para, sigortalı eşe veriliyor. Süt parası için SGK il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurmak gerekiyor. Başvuru için 5 yıl süre var.

RAPOR PARASI

Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme ise doğum (rapor) parası. Bu para, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretlinin aldığı en düşük ödeme 6367 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını, doğum izniniz biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edin.