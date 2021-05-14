Ekonomi Anneye en çok kozmetik aldık

Anneye en çok kozmetik aldık

Ekonomi

Anneye en çok kozmetik aldık

Ödeme çözümleri şirketi PayTR’nin verilerine göre, 3-9 Mayıs günlerini kapsayan Anneler Günü haftasında yapılan online harcamalar geçen yıla kıyasla yüzde 133 arttı.

14 Mayıs 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Bu yıl karantinada geçirilen haftada, hediye için en çok tercih edilen kategori ise ‘kozmetik’ oldu. Onu sırasıyla ‘giyim ve aksesuarları’ ve ‘ev mefruşat eşyaları’ takip etti.

Geçtiğimiz yıl ise en çok tercih edilen hediye kategorisi ‘muhtelif ev eşyaları’ olmuştu. PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “Özellikle karantina dönemi dijital dönüşümü hızlandırırken, online ticaret hacminin de şu ana kadar görülen en yüksek seviyelere ulaşmasını sağlıyor” dedi.

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