Anneye en çok kozmetik aldık

Bu yıl karantinada geçirilen haftada, hediye için en çok tercih edilen kategori ise ‘kozmetik’ oldu. Onu sırasıyla ‘giyim ve aksesuarları’ ve ‘ev mefruşat eşyaları’ takip etti.

Geçtiğimiz yıl ise en çok tercih edilen hediye kategorisi ‘muhtelif ev eşyaları’ olmuştu. PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “Özellikle karantina dönemi dijital dönüşümü hızlandırırken, online ticaret hacminin de şu ana kadar görülen en yüksek seviyelere ulaşmasını sağlıyor” dedi.



