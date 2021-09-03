Destek miktarı 2021’de aylık 325 Euro. 2022’de 350 Euro’ya çıkacak. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere fazladan 50 Euro ödeniyor. Proje ile kadın istihdamının artırılması ve sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılması teşvik ediliyor.

0-2 YAŞ ARASI ÇOCUK

Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK’nın yürüttüğü ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ için Ankara, İstanbul ve İzmir’de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet şifresi ile ‘sgkegitimlibakici.org’ ve ‘sgk.org.tr’ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Desteğe, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK’lı (4A) anneler başvurabiliyor.

ÖN BAŞVURU VE YEDEK LİSTE

Bu gibi projelerde kontenjan sınırlı. Ancak çocuklarda 0-24 ay şartı olduğundan bu süreyi tamamlayanlar sistemden çıkıyor ve yeni anneler projeye dahil ediliyor. Bunun için de ön başvurular alınmaya devam ediliyor. Böylece yedek bir liste hazırlanıyor. Sırası gelen anneye asıl listeye alınıyor ve SMS’le bilgilendirliyor. ‘Sıra gelmez’ demeyin başvuru yapın.

BUNLARA DİKKAT!

Başvuru için Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmelisiniz.

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmalısınız.

Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız.

Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor.

Ayrıca bakıcının yaklaşık 1.200 liralık sigortası da anne tarafından yatırılıyor.