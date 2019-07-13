Anneye özel uçak seferi

ABD Florida’da emekli pilot Mary McCormick, pilot oğlu Ryan McCormick’in yapacağı sefer için bilet almıştı.

O uçuş, 7 saat rötar yaptı. Uçaktaki tüm yolcular biletlerini daha erken bir seferle değiştirdi. Bir kişi hariç.

TEK BAŞINA UÇTU

Anne McCormick, biletini değiştirmedi. Sadece annesinin yolcu koltuğunda oturduğu uçuşu tek başına yapan pilot Ryan, bu anların fotoğraflarını çekip paylaştı.

Anne-oğul, uçuş sonunda kokpitte hatıra fotoğrafı çektirdi.