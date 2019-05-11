Anneye yarım gün iş tam maaş

Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30’ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor.

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA

Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabiliyor. Bu kapsamda yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1270 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, 2020 liranın 1010 lirasını işveren, 1270 lirasını devlet ödüyor. Yani asgari ücretli anne 2280 lirayla asgari ücretten fazla kazanıyor.

İŞVEREN ENGEL OLAMAZ

Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabilir. Bunun için öncelikle işyerine dilekçeyle başvuru yapılmalı. İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi yok. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor

BAŞVURU İŞKUR’A

Bu haktan yararlanmak için analık izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İşkur şubesine ‘doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi’ ile başvuruda bulunmak gerekiyor.

ŞARTLARI NELER?

● Doğumdan öncesi 3 yıl içinde çalışılmış ve SGK’ya en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi yatırılmış olmalı.

● Çocuk sağ olarak doğmalı ve yarım çalışma ödeneği alındığı sırada da hayatta olmalı.

OKULA KADAR DA HAK VAR

Eşlerden biri çalışmıyorsa, çalışan eşe yarım gün çalışma izni verilmez. Yarı zamanlı çalışmak isteyen işçiyi atan işveren tazminat ödemek zorunda kalır. Ayrıca, çocuğunu büyütmek isteyen işçi, çocuk okula başlayıncaya kadar ‘kısmi süreli çalışma’ talebinde de bulunabilir. Kısmi süreli çalışmak için işçinin bir ay önceden işverene yazılı talepte bulunması gerekir. Memurlar için henüz uygulama başlamadı.