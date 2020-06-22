ABD’li 26 yaşındaki aktör Ansel Elgort, 2014 yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuştuğu 17 yaşındaki genç kıza yönelik cinsel tacizle suçlanıyor.

Bir genç kız sosyal medyada Gabby kullanıcı ismiyle 17. doğum günü öncesinde ünlü aktörün kendisine cinsel içerikli mesajlar attığını iddia etti. Genç kız, olayın yaşandığı dönemde acı çektiğini vurguladı.

Ansel Elgort, bu suçlamalarının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

'Geçmişte yaptığım şeylerden utanç duyuyorum'

Elgort, son bir günde sosyal medyada kendisi hakkında yapılan paylaşımlardan üzüntü duyduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Gabby’nin duygularını anladığımı iddia edemem ancak anlatılanlar yaşananları desteklemiyor. Hiçbir zaman kimseyi taciz etmedim. Doğru olan şu ki; 2014’te ben 20 yaşımdayken Gabby ile yasal ve karşılıklı rızanın olduğu bir ilişkimiz vardı. Maalesef ayrılık sürecini iyi yönetemedim. Ona cevap vermeyi bıraktım ve bu birine yapılabilecek en acımasız şeylerden birisi. Geçmişteki davranışlarıma baktığımda yaptığım şeyden büyük utanç duyuyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Düşünmeye, öğrenmeye ve empati kurmaya devam etmek zorunda olduğumu biliyorum."









Elgort son olarak Steven Spielberg'ün yönettiği, Kristie Macosko ve Krieger Kevin McCollum ile birlikte yapımcılığını üstlendiği, 18 Aralık’ta vizyona girmesi planlanan eski müzikal filmi olan 1961 yapımlı Batı Yakasının Hikâyesi'nin (West Side Story) yeni versiyonunun başrolünde yer aldı.

Ünlü aktör aynı zamanda Aynı yıldızın altında (Fault in our stars), Uyumsuz (Divergent), Tam Gaz (Baby Driver) gibi birçok filmde de rol almıştı.





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