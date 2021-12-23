'Antakya künefelik peyniri' tescillendi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın Antakya künefesinin ana maddesi 'Antakya künefelik peyniri' coğrafi işaret aldı. ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, "Hepinizin bildiği üzere, daha önce Antakya künefesinin coğrafi işaretini almıştık ve aynı zamanda Antakya künefesinin uluslararası tesciline müracaat etmiştik. İnşallah, kısa süre sonra o müjdeyi de vereceğiz" dedi.









TESCİL EDİLEN ÜRÜN SAYISI 11'E ÇIKTI

Antakya künefelik peyniri ile tescil edilen ürün sayısının 11'e çıktığını belirten Çinçin "Doğu ve batı mutfağının buluşma yeri; bu topraklarda, geçmişten günümüze miras kalan lezzetlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için 2005 yılından bu yana coğrafi işaret sürecini yoğun bir şekilde yürütmekteyiz. Bu kapsamda Antakya mutfağı ile özleşen, en popüler ürünümüz olan Antakya künefesinin en önemli bileşeni olan peynirinin de coğrafi işaret belgesi alınmıştır. Antakya künefesinin lezzetinin sebebi, Antakya künefelik peyniridir. Künefeyi birçok ilde yapıyorlar ama maalesef zaman zaman bu peynire ulaşamadıkları için kaşardan veya değişik diğer cinslerden imal etmeye çalışıyorlar. Fakat imal edilen şeyin; sadece adı künefe oluyor, lezzeti olmuyor. Bu tescille beraber Antakya künefesine bir standart getirmiş olduk" diye konuştu.

DHA