Antalya açıklarında korkutan görüntü! Dev hortum...
Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında denizde dev hortum oluştu. O anları cep telefonuyla görüntüleyenler, şaşkınlıklarını "Kocaman hortum, dev gibi hortum" sözleriyle dile getirdi.
15 Aralık 2021, Çarşamba 17:54 Son Güncelleme:
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Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 13.00 sıralarında Hortum oluştu. Side Mahallesi açıklarında görülen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü.
Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi.
Görüntü çekenler, hortumun büyüklüğü karşısında "Kocaman hortum, dev gibi hortum" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.
Antalya'da dün de Kemer ilçesi açıklarında aynı anda iki hortum oluştu.