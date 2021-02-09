Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi akademik personel almak için ilan açtı. İlana göre 75 akademik personel alınacak. İşte başvuru şartları ve detaylar.
09 Şubat 2021, Salı 17:50 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü şu açıklamayı yaptı:
Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.
9 Şubat'ta başlayan başvurular 23 Şubat'ta sona erecek. Yazılı sınav 2 Mart'ta sonuç açıklama ise 8 Mart'ta gerçekleşecek.
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