Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.
29 Eylül 2021, Çarşamba 18:06 Son Güncelleme:
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Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; Antalya AKEV Üniversitesi ilanda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.
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