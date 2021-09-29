Türkiye Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor

Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor

Türkiye

Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

29 Eylül 2021, Çarşamba 18:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; Antalya AKEV Üniversitesi ilanda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Şeriat ve laiklik
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Üç nokta
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Gözüm üstünde çocuğum
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Erdoğan-Putin zirvesi çok kritik
Hakan Çelik
Murat Çelik
CHP ne diyor?
Murat Çelik
Banu Şen
Zamanın durduğu kent: Safranbolu
Banu Şen
Erkut Can
Türkevi izlenimlerim
Erkut Can
Şirin Sever
‘Sebat’ ettikleri için bu kızları çok sevdik
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 29 Eylül 2021 korona tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı belli oldu mu?