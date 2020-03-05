Antalya akvaryum giriş ücreti ne kadar? 2020 bilet fiyatları

Türkiye’nin en çok yabancı turist ağırlayan ilk beş yerinden biri olan Antalya Aquarium, popüler bir cazibe merkezi. 2012 yılında hizmete açılarak, 13 ay sonunda bir milyon ziyaretçi ağırlayarak neredeyse rekor kırdı. Akvaryumun bölümü içerisinde 40’tan fazla tematik akvaryum, 70’ten fazla tematik teraryum bulunmakta. Konyaaltı sahiline çok yakın bir mesafede bulunan Antalya Aquarium’un tam olarak nerede olduğu merak ediliyor.

Antalya Aquarium nerede?

Antalya Aquarium Konyaaltı sahiline 70 metre mesafede. Su Hotel ve Dolphin Land’ın karşısında. 5M Migros kavşağından denize doğru devam ettiğinizde sağ tarafınızda göreceksiniz. Otomobilinizde gelecekseniz kuzey ve Güneyde yer alan iki farklı açık hava otoparkı seçeneği var.

Antalya Aquarium bilet fiyatları 2020

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tebliğine göre; Engel seviyeleri; yüzde 40-59 (3. Derece)% 30 indirim, yüzde 60-79 (2. Derece)% 30 indirim,, yüzde 80 ve üzeri (1. Derece) olarak şekilledirilmiş ve kimlik kartının üzerinde belirtilmiş engellilere ücretsiz. Yanında 1 refakatçi de % 30 indirimli girebiliyor

Sadece tünel ve akvaryum girişi

Yetişkin: 69 TL

Çocuk (3-12 yaş): 49 TL

0-2 yaş ücretsiz

Kombine: Akvaryum + Kar Dünyası + Wild park + XD Sinema+ Face 2 Face

Yetişkin: 151TL

Çocuk (3-12 yaş): 109 TL 0-2 yaş ücretsiz

Antalya Aquarium fırsat

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye Cümhuriyeti’nde ikamet etmekte olan tüm yabancılara özel kampanya ve indirimler mevcut. İndirimden faydalanmak için ülkede ikamet ettiğini gösteren oturma izni belgesi veya T.C vatandaşı olduğunu ispat eden kimlik kartı sunmak gerekiyor.Bu durumda kolaylıkla indirimden yararlanabilirsin.z

Antalya Aquarium saat kaça kadar açık?

Antalya Aquarium, her gün açık ve , 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermekte.

Akvaryum’a giriş, kapanış saatinden 45 dakika önce sona erer.

DİKKAT: Fotoğraf çekebilirsiniz ancak su altı canlıları flaş ışığından çok olumsuz etkilenmekte. Bu yüzden flaş kullanmamak önemli.

Özel etkinlikler yapabilirsiniz

Antalya Aquarium, ayrıca özel etkinlik imkanları da sunuyor. İster akvaryum içerisinde, ister Kar ve Buz Müzesi’nde, isterseniz de teras katta bulunan çim alanında farklı konseptlerde doğum günü partileri organize edebilirsiniz. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için satış departmanı ile görüşmeniz gerekiyor.

Antalya Aquarium’da neler var?

Kar Dünyası & Buz Müzesi

WildPark

Face 2 Face Wax Museum

XD Cinema

VR 360

Sea Gift

Tematik Bölümler

Ana Tank ve Tünel



