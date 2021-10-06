Türkiye Antalya Alanya'daki fuhuş baskınında 2 kişi gözaltına alındı

Antalya Alanya'daki fuhuş baskınında 2 kişi gözaltına alındı

Türkiye

Antalya Alanya'daki fuhuş baskınında 2 kişi gözaltına alındı

Antalya’nın Alanyaki fuhuş operasyonunda zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 1 kadın ülkesine gönderilmek üzere Göç İdaresi'ne sevk edildi. Fuhuş olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

06 Ekim 2021, Çarşamba 11:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaşan Konaklı Jandarma ekipleri, Y.P. (52) ile eşi T.P.'nin (58), yurt dışından getirdikleri Gürcistan uyruklu 2 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Bunun üzerine şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Takip sonunda belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 kadını fuhşa zorlayan Y.P. ve T.P.'yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri fuhşa zorlanan Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı İ.A.'yı (56) serbest bırakırken, T.T. (53) isimli kadın ise işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Fuhuş şüphelisi karı- koca, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Zaaf arayan zaaf bulur…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Takvim yaprakları
Rauf Tamer
Murat Çelik
Özdemir: Biz de rahatsızız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Spor denince sadece futbol akla geliyordu
Hakan Çelik
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Elektrikli scooterler için yeni düzenleme