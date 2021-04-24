Antalya Bilim Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alacak
24 Nisan 2021, Cumartesi 18:15 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.