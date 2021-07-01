Türkiye Antalya Bilim Üniversitesi 32 akademik personel alıyor

Antalya Bilim Üniversitesi 32 akademik personel alıyor

Türkiye

Antalya Bilim Üniversitesi 32 akademik personel alıyor

Antalya Bilim Üniversitesi 32 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

01 Temmuz 2021, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Antalya Bilim Üniversitesi 32 akademik personel alımı yapacak. Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri gereğince, öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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