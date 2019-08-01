Antalya Bilim Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınıyor!
Antalya Bilim Üniversitesi’ne 2 profesör ve 6 doktor öğretim üyesi alınıyor. Başvurular 15 Ağustos’ta sona erecek. Peki, öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…
Antalya Bilim Üniversitesi; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi ve Sivil Havacılık Yüksekokulu’na öğretim üyesi alınıyor. İşte öğretim üyesi başvuru şartları…
Antalya Bilim Üniversitesi İşletme, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Makine Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Pilotaj bölümlerine öğretim üyesi alınacak.