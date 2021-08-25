Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri alacak
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri alacağını duyurdu.
25 Ağustos 2021, Çarşamba 16:36 Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri. KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartlan taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.
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