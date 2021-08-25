Türkiye Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri alacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri alacak

Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri alacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 İtfaiye Eri alacağını duyurdu.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 16:36 Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri. KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartlan taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

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