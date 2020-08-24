Antalya Büyükşehir Belediyesi, 100 itfaiye eri alacağını açıkladı. Açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri. KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır" denildi.

Kadro derecesi 10 olan 100 itfaiye eri alacak olan Belediye, erkek ve kadın olmak üzere KPSS P93 türünde en az 55 puan şartı arıyor.

23 Ağustos'ta verilen ilana göre 5 Ekim'de başlayacak olan başvurular için son gün 9 Ekim olarak belirlendi.

İlanın genel ve özel şartları ile diğer kriterler ilan sayfasında verildi.