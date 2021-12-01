Kültür & Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Pandemic' ile sanatseverlerle buluşuyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Pandemic' ile sanatseverlerle buluşuyor

Kültür & Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Pandemic' ile sanatseverlerle buluşuyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sağlık görevlilerine ithaf edilen "Pandemic" isimli baleyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkacak.

01 Aralık 2021, Çarşamba 17:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde seyirciyle buluşan ve birçok açıdan ilklerin sahneye taşındığı 'Pandemic' balesi bu kez Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

'korona' salgının başlangıcından bugüne kadar geçirilen zaman diliminin sanatsal bir yapıya dönüştürülerek seyirciyle buluşturulması açısından dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan eser, 4 Aralık Cumartesi saat: 15.00’te bu sefer gündüz gösterimiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor

Salgının başlangıcından bugüne kadar geçirilen zaman diliminin sanatsal bir yapıya dönüştürülerek seyirciyle buluşturulması açısından dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan eserin libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait.

Orkestra eşliğinde sahnelenecek eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetecek. Müzikleri J.S. Bach, A. Vivaldi ve F. Handel’e ait eserin içerisinde tiyatral anlatımında ağırlıkla yer alması sebebi ile eserde Emre Akyurt anlatıcı olarak yer alacak.Dijital efekt ve özel tasarlanmış video görüntüleri ile desteklenen eserde dekor ve kostüm tasarımı Çağda Çitkaya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Yaşanılan zorlu sürecin kahramanları olan sağlık görevlilerine ithaf edilen ‘Pandemic’ balesinde Antalya DOB bale sanatçıları Iaroslava Volkova, Tolga Burçak, Müge Öğüt, Yağızhan Danış, Derya Tokgöz, Volkan Altunel, Milina Fidan, Burak Özbek, Seda Manaz, Umut Çaltekin, İlayda Binzet ve Artur Ivanov sahne alacak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.

İHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
'Yarının Sultanları'
Şirin Sever
Burak Akkul
Avrupa'dan tarih kokan bir başkent: Atina
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Ufuk Beydemir'den yeni şarkı
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Kim ne düşünür demeden dans edebilen var mı?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gözünüzden kaçmış olabilecek 5 harika animasyon film