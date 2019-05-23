Antalya Düden Şelalesi'nde polisi alarma geçiren olay
Antalya Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda tişörtünü ve ayakkabısını çıkartıp pantolonla denize atlayan bir kişi, polisi alarma geçirdi. Şelalenin açığında balıkçılar tarafından bulunan şahıs, kıyıya çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı
Olay, Çağlayan Mahallesi, Lara Caddesi üzerinde dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin denizle buluştuğu seyir alanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bektaş Dal (29) ismindeki bir genç, ayakkabısını ve tişörtünü çıkartıp seyir alanındaki çitleri aştı. Şelalenin döküldüğü alandaki kayalık alana inen Dal, buradan denize atladı.
GÖRENLER POLİSE HABER VERDİ
Şahsın atladığını görenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bir bankta Dal’a ait, tişört, bir çift ayakkabı, bir paket sigara ve cep telefonu buldu.
BALIKÇILAR DENİZDE BULDU
Ekiplerin görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda başlattığı çalışmada denizde herhangi bir şahsa rastlanmazken, bölgede olaydan habersiz yerli ve yabancı turistlerin şelalenin fotoğrafını çektiği gözlendi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları esnasında Dal’ın denize atladığı alanın açığında balıkçılar tarafından bulunduğu bilgisi geldi. Tekneye alınarak şelaleye yakın bir alanda kıyıya çıkartılan Dal, balıkçılar tarafından çağrılan ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Bektaş Dal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ANTALYA (İHA)