Antalya Elmalı Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi kanalda?

Antalya'da 667’ncisi düzenlenecek "Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecan başlıyor. İnternette sıklıkla Elmalı Yağlı Güreşleri ne zaman, hangi kanalda? sorusu aratılıyor. İşte Elmalı Yağlı Güreşleri ile ilgili detaylar…

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Antalya’da 1352’den beri düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri Kırkpınar’dan 9 yıl daha eski. Türk’ün ata sporu güreşin ilk er meydanı olarak gösterilen Elmalı Yağlı Güreşleri bu yıl 667. Kez kapılarını pehlivan ve güreşseverlere açıyor. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan ve pehlivanlar er meydanına çıkacak. 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri 7-8 Eylül’de Antalya’dan canlı yayınla Dmax’ta olacak.

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ HAKKINDA

Antalya’nın Elmalı İlçesi güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak kayırlara geçiyor. Ünlü pehlivanların 1352 yılından beri kispet giydiği güreşlerde, aralarında hem Kırkpınar hem de Elmalı Başpehlivanları Orhan Okulu, ikizler İsmail ve Turan Balaban, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Fatih Atlı, Recep Kara, Ali Gürbüz'ün de olduğu başpehlivan ve pehlivanlar mücadele edecek.