Antalya Havalimanı’nda 4 bin 525 eşya unutuldu

Fraport TAV Antalya Havalimanı Operasyon ve Güvenlik Direktörü Veli Ilgaz Arnaz, yaptığı açıklamada, 1 Ocak - 31 Temmuz tarihlerinde havalimanında 4 bin 525 kayıp eşya bulunduğunu; bunun bin 15’inin sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Daha çok telefon, diz üstü bilgisayar, bebek arabası, puset, fotoğraf makinesi, tablet, saat, şapka, gözlük, kıyafet ve çeşitli takıların unutulduğunu ifade eden Arnaz, özellikle maddi değeri yüksek eşyaların sahiplerinin kendilerine daha hızlı ulaştığını belirtti.

5 YILA KADAR SAKLANIYOR

Arnaz, gerekli teyitleri yaptıktan sonra eşyayı sahibine ulaştırdıklarını bildirdi. Buluntu eşyaların havalimanı görevlilerince kayıp eşya bürosunda kayıt altına alındığını anlatan Arnaz, sahipleri belirlenen eşyaların kargoyla ulaştırıldığını, sahibi bulunamayan eşyaların ise 5 yıla kadar saklandığını kaydetti.

İHALE YÖNTEMİYLE SATILIYOR

Beş yıl geçmesine rağmen alınmayan maddi değeri olan eşyaların ihale yöntemiyle satıldığını belirten Arnaz, maddi değeri olmayan eşyaların ise imha edildiğini vurguladı. Arnaz, Antalya Havalimanı’nın iç ve dış hatlar terminallerini yılın 7 ayında yaklaşık 19 milyon yolcunun kullandığına dikkati çekti.

Turizm sezonunun yoğun olduğu dönemde saatte ortalama 20 uçağın iniş yaptığı Antalya Havalimanı, bu yılın 8 ayında 10 milyon 765 bin 946 turisti konuk etti.

AA