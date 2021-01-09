Antalya için kar uyarısı

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 8 Ocak Cumartesi gününden itibaren önümüzdeki haftaki hava durumuyla ilgili yaptığı duyuruda, Antalya bölgesinin Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği belirtildi. Mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 11 Ocak Pazartesi ve 12 Ocak Salı günleri bölge genelinde artarak 6 ile 12 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

Duyuruda, önümüzdeki hafta ortasında 13 Ocak Çarşamba günü itibariyle ise bölgemizin batısından başlayarak hava sıcaklıklarının hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi. Duyuruda 10 Ocak Pazar gününden itibaren bölgede yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülecek yağışların, Çarşamba gününden itibaren yurdumuza Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin bölgeyi de etkileyeceği ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği ifade edildi.

DHA





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