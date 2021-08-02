Antalya için kritik sıcaklık uyarısı!

Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava sıcaklıklarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın kıyı kesimlerinde yüksek hava sıcaklıkları etkili oluyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Antalya'da 40-43 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyrettiği bölgede, yüksek sıcaklıkların 6 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Sıcak hava nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmamaları istendi. Vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu sıcaklarda kesinlikle dışarı çıkmayalım. Saat 10.00 ile 16.00 arasında en azından bir ağaç bölgesinde gölgelik alanda bulunmamız lazım. Bol giysiler ve beyaz giysiler giymemiz lazım. Kesinlikle Türkiye'de sigara izmaritlerini arabadan dışarı atmayın. Van'da bugün itibariyle bir risk yok. Teyakkuz durumunda bulunmamız lazım. Her zaman valiliğin, kaymakamlığın uyarılarını dikkate almamız lazım. Serinlemek için ekim ayına ulaşmamız lazım." dedi.