Türkiye Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye

Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya'nın batı iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 18:18 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Antalya'nın batı iç kesimlerinde Korkuteli ve Elmalı civarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Yağışın yerel olarak metrekareye 21-50 kilogram düşeceği tahminine yer verilen açıklamada, bölgede olası ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

AA


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