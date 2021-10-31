Türkiye Antalya için kuvvetli yağmur ve sel uyarısı! AFAD uyardı

Antalya için kuvvetli yağmur ve sel uyarısı! AFAD uyardı

Türkiye

Antalya için kuvvetli yağmur ve sel uyarısı! AFAD uyardı

Hava durumuyla ilgili Antalya'ya AFAD tarafından uyarı geldi. AFAD, Meteoroloji'nin açıklamasını hatırlatarak Antalya'ya kuvvetli yağmur ve sel uyarısı yaptı.

31 Ekim 2021, Pazar 13:16 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Antalya için sel ve su baskınları uyarısı yaptı.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.


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