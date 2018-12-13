Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı, tabancasıyla intihar etti

Alınan bilgiye göre, Kepez Varyant seyir terasında bir otomobilde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Antalya Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu fark etti. 112 Acil Servis ekibi, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SAVCI: İNTİHAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde durduklarını söyledi. Başsavcı İnal, "İlk belirlemelere göre olayın intihar olduğunu düşünüyoruz. Olay yerinde ele geçirilen materyaller üzerinde detaylı bir inceleme yapılacak. İlgili cumhuriyet savcılarımız, emniyet müdürlüğü olay yeri ekipleri ve adli tıp kurumu tarafından soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir. Soruşturma sonunda başka bir şey çıkarsa kamuoyuna bilgi verilecektir. İntiharın gece saatlerinde olduğunu düşünüyoruz. Sabah saatlerinde emniyet müdürlüğümüze ihbarı gelmiş. İhbar üzerine emniyet müdürümüzle beraber olay yerinde gerekli incemlemeleri yaptık. Değişik bir bilgi olursa yine paylaşırız kamuoyuyla" diye konuştu.

EŞİNİ KANSERDEN KAYBETMİŞ

Eşini bir süre önce kanserden kaybeden, 2 kızı olan Ali Karaaslan'ın, tabancasıyla kalbine ateş ederek yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Emniyet Müdürü'nün incelemesinin ardından Karaaslan'ın cenazesi morga götürülecek.