Türkiye Antalya-Konya karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

Antalya-Konya karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

Türkiye

Antalya-Konya karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı 15-20 santimetreye kadar ulaşırken karayolu saat 23.00 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı.

18 Şubat 2022, Cuma 23:54 Son Güncelleme:
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Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler Trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de ise tipinin etkili olduğu yer yer görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bildirildi.



Bölgede kar kalınlığının yer yer 15-20 santimetreye ulaşırken, kar ve tipi sebebiyle saat 23.00 itibarıyla karayolu tırların geçişine kapatıldı. Tırlar dinlenme tesislerine yönlendirilirken Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun diğer araçlar için trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

İHA

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