Antalya - Konya yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi

Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında bulunan Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, dün olduğu gibi bugün de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu bölgede Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmaların ardından yoldaki kar temizlenirken, ulaşımda aksama olmadığı belirtildi.

Adana'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Adana'nın Kozan ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı, bazı yollar trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde kar yağacağına yönelik yaptığı uyarıların ardından, Kozan ilçesi Göller Yaylası'nda kar yağışı başladı. Görevliler tarafından daha öncede açılan yollar, yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kapandı. Vatandaşlar, yaklaşık 70 ile 80 santimetre arasında kalınlığa ulaşan karı görmek için yüksek kesimlere çıktı.

Kar görmek için gelenler, araçlarıyla zaman zaman yolda kalırken, diğer vatandaşlar tarafından yardım edilerek hareket edebildi. Göller Yaylası mevkiinde onlarca elektrik direği devrilirken, bazı yolların kısmen trafiğe kapalı durumda olduğu bildirildi.

DHA



