Türkiye Antalya Konyaaltı Sahili'nde, dev dalgalar arasında define aradılar

Antalya Konyaaltı Sahili'nde, dev dalgalar arasında define aradılar

Türkiye

Antalya Konyaaltı Sahili'nde, dev dalgalar arasında define aradılar

Meteoroloji Antalya'ya fırtına uyarısı yapmıştı. Konyaaltı Sahili'ne dev dalgalar vuruyor. Konyaaltı Sahili'ne gelen defineciler, dedektörle değerli eşya aradı.

08 Şubat 2022, Salı 15:24 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da, dev dalgaların vurduğu Konyaaltı Sahili'ne gelen defineciler, dedektörle değerli eşya aradı.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı açıklama ile Akdeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda rüzgarın hızının zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiği belirtildi. Antalya'da rüzgar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başladı.

Rüzgarın etkisiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgaların neredeyse sahil bandına kadar ulaştığı bölgeye ise defineciler geldi. Dalgalara ve fırtınaya aldırış etmeyen bu kişiler, dedektörle dalgaların getirebileceği altın, gümüş ve madeni paraları aradı. Defineciler, dedektörün uyarı verdiği noktaları ise kazdı.

Bu arada Meteoroloji'nin verilerine göre fırtınanın perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

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