Antalya orman yangını seralara sıçramadan söndürüldü

Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi Yumuk mevkiinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Birden fazla arazöz ve yangın söndürme aracı ile 4 koldan müdahale edilen yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın alanında bulunan tarım seraları ise büyük tehlike atlattı. Yangından geriye ise küle dönmüş ağaçlar kaldı. Yangının çıkış sebebi gerekli incelemelerin ardından ortaya çıkacak