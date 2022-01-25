Türkiye Antalya şehir merkezine 29 yıl sonra kar yağdı!

Antalya şehir merkezine 29 yıl sonra kar yağdı!

Türkiye

Antalya şehir merkezine 29 yıl sonra kar yağdı!

Antalya şehir merkezine 29 yıl sonra ilk defa kar yağdı. Araçların üzerinde beyaz örtüye bürünürken araçalra Antalya yazısı yazanların olduğu görüldü. Muğla'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Muğla- Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı. Öte yandan engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

25 Ocak 2022, Salı 09:10 Son Güncelleme:
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Sıcak ve yaz turizmiyle özdeşleşen Antalya, kent merkezinde 29 yıl sonra kar sevinci yaşadı. Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava Antalya’da da etkisini gösterdi. Gece boyunca sulu şekilde yağan kar, sabah saatlerinde yerine lapa lapa yağışa bıraktı. Kısa sürede kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, 5 yıl aradan sonra Muğla kent merkezine kar yağdı. Kar yağışı, başta çocuklar olmak üzere vatandaşları sevindirdi. Menteşe'den Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı tek karayolu olan Muğla- Antalya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.



Devrant Rampası ile Ula girişindeki kavşakta trafik ekipleri, araç geçişlerine izni vermedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin yollarda küreme ve tuzlama çalışmasını sürüyor.

HAMİLE VE ENGELLİ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının hayatı etkilediği ilçelerde kamu görevlisi hamile ile engelli çalışanlarımızın idari izinli sayılmalarına valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.

DHA



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