Antalya trafiği havadan helikopter ve drone denetlendi

Trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce havadan özel trafik denetimleri yapıldı.

25 SÜRÜCÜYE 4 BİN 478 TL

İnsansız Hava Aracı (Drone) ile yapılan denetimde, kırmızı ışık ihlali yapan, toplam 14 sürücüye 3 bin 290 TL para cezası, helikopter ile yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan, toplam 11 sürücüye bin 188 TL para cezası uygulandı.

Denetimler boyunca toplam 25 sürücüye 4 bin 478 TL para cezası uygulandı.

İHA