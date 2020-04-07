Antalya Valisi isyan etti: Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kavga eden 5 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesilmesi ile ilgili konuştu. Karaloğlu, "Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım." dedi.
07 Nisan 2020, Salı 13:33 Son Güncelleme:
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün Antalya'da 5 kişinin kavgaya karıştığını, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için gerekli cezaların kesilmesi için talimat verdiğini söyledi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuda kararlarının olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Kavgaya karışan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesin dedim. Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım." dedi.
Karaloğlu, alınan her karara harfiyen uyulacağını bildirdi.
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