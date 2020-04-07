Türkiye Antalya Valisi isyan etti: Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar

Antalya Valisi isyan etti: Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar

Türkiye

Antalya Valisi isyan etti: Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kavga eden 5 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesilmesi ile ilgili konuştu. Karaloğlu, "Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım." dedi.

07 Nisan 2020, Salı 13:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün Antalya'da 5 kişinin kavgaya karıştığını, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için gerekli cezaların kesilmesi için talimat verdiğini söyledi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuda kararlarının olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Kavgaya karışan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesin dedim. Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım." dedi.

Karaloğlu, alınan her karara harfiyen uyulacağını bildirdi.

İlgili Haberler
Corona virüse yakalandığını zanneden kişiyi böcek ısırdığı ortaya çıktı




Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Virüs: Irkçılık mı üretecek dayanışma mı?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Kraliçe’nin farkı
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Bakan Koca: Hasta sayıları daha artacak ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Berat Kandili bugün mü, yarın mı? Berat Kandili mesajları...