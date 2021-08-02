Türkiye Antalya ve Kırşehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı

Antalya ve Kırşehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı

Türkiye

Antalya ve Kırşehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı

Peş peşe meydana gelen orman yangınlarının ardından Antalya ve Kırşehir Valilikleri ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 12:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Antalya Valiliği'nden gelen açıklamada, 'Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 2-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlara girişle ilgili karar aldığı belirtildi.

Görevliler hariç hiçbir maksatla ormanlara giriş yapılamayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çamlıktepe Ormanı (100. Yıl Atatürk Parkı mesire alanı hariç), Boyalık, Halaçlı, Göllü, Hacı Hasanlı, Beşikli, Gölcük, Kırdök, Küçük Abdi Uşağı, Pekmezci, Hacıfakılı ve Kösefakılı, Kırşehir Kent Ormanı hariç Aşıkpaşa, Kındam (Kervansaray Dağları), Müderris, Bayındır, İsahocalı, Çayağzı, Maliye Ormanı, Derindere, Mucur, Tepesidelik, Akçaağıl, Yel Değirmeni, Karıncalı, Ötüken, Başköy, Çağırkan, Kaman Yeniyapan, Kurtbeli Yeniyapan, Koçtepesi, Güzler, Karahıdır, Kargınyenice, Ömerhacılı, Boztepe, Karacaören, Demirli, Kurancılı, Sıdıklı Kumarkaç, Ulupınar, Özbağ, Karakurt, Ömerkahya, Aksaklı, Kızılağıl, Solaklı, Rışvan, Gümüşkümbet, Dalakçı, Seyfe, Budak, Güzyurdu ağaçlandırma sahaları ile her türlü devlet ormanına girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklanmıştır."

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Hakan Çelik
Bunları asla yapmayın
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sath-ı müdafaa
Rauf Tamer
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yangınlarda son durum ne oldu? Kaç yerde yangın var, yangınlar söndü mü? 2 Ağustos son dakika yangın haberi