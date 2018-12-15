Antalya ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Muğla çevrelerinde gece saatlerinden sonra şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Muğla çevrelerinde görülecek yağışların bu gece saatlerinden sonra etkisini artıracağı ve yarın gece saatlerine kadar kıyı ilçeleri başta olmak üzere yer yer şiddetli (50-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

ANTALYA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde görülmesi beklenen gökgürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Antalya'da hafta sonu görülecek sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların Pazar günü Antalya merkez ve batı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Elmalı, Korkuteli) çok kuvvetli ve şiddetli (60/120kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yıldırım, ani sel, su baskını, deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."