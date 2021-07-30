Türkiye Antalya’da 5 bakan kriz masasında bir araya geldi

Antalya’da 5 bakan kriz masasında bir araya geldi

Türkiye

Antalya’da 5 bakan kriz masasında bir araya geldi

Türkiye’deki yangınlarla ilgili son durum değerlendirilmesi yapmak üzere bakanların katılımıyla Antalya’da koordinasyon toplantısı düzenlendi.

30 Temmuz 2021, Cuma 23:12 Son Güncelleme:
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Antalya´nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları, 3´üncü gününde de devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Antalya milletvekilleri ve AFAD ekipleri hem yangını hem de söndürme çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. İlçe merkezindeki Manavgat Gençlik Merkezi´nde toplanan bakanların, yangınla ilgili önemli konuları ele alacakları bildirildi.

Toplantı yapılacak salona ilk önce gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD ekipleriyle görüştü. Soylu daha sonra Pakdemirli, Karaismailoğlu ve Çavuşoğlu ile ayakta bir süre görüştü. Bakan Soylu´nun daha sonra dışarı çıkarak bir telefon görüşmesi yaptığı, toplantı yapılacak salona geldiğinde de cep telefonundan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu´na bir şeyler gösterdiği dikkati çekti.

Toplantı 5 bakanın katılımıyla basına kapalı gerçekleştirildi.

DHA

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