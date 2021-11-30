Türkiye Antalya'da 621 yıl hapis cezası verilen öğretmene 15 yıl daha hapis verildi!

Antalya'da 621 yıl hapis cezası verilen öğretmene 15 yıl daha hapis verildi!

Türkiye

Antalya'da 621 yıl hapis cezası verilen öğretmene 15 yıl daha hapis verildi!

Antalya’da 621 yıl hapse mahkum edilen Mahmut Aydın Köksar isimli öğretmen bir öğrenciyi daha istismar ettiği ortaya çıkınca 15 yıl daha hapis cezası aldı. Mahkeme başkanı, sanığın suç işlemekteki ısrarlı tutumunu dikkate alınarak herhangi bir indirimde bulunmadı.

30 Kasım 2021, Salı 13:14 Son Güncelleme:
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Antalya’da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismar suçundan 621 yıl hapse mahkum edilen Mahmut Aydın Köksar, bir öğrenciyi daha istismar ettiği ortaya çıkınca cezası 15 yıl artırıldı. Sanık ayrıca öğretmenlikten menedildi.

ÖĞRETMENLİKTEN MEN EDİLDİ

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl karara bağlanan davada tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan, hiçbir indirim uygulanmaksızın toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca öğretmenlikten menedildi.



Mahmut Aydın Köksar, 2015 yılında B.N.A. adındaki bir öğrencisine istismarda bulunduğu gerekçesiyle dün yine hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Köksar bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, B.N.A.'nın avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekilleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile sanık avukatı katıldı.

"SANIĞIN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'ni temsilen duruşmada hazır bulunan avukat Serap Ertuğrul, mağdurun annesinin öğretmeni zamanında şikayet ettiğini, ancak usule uygun bir soruşturma yapılmayarak dosyanın kapatıldığını belirterek, “Bize göre sanığın savunmaları muteber değildir ve suçu işlemiştir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve hiçbir indirim uygulanmamasını talep ediyoruz" dedi. Duruşma savcısı mütalaasında sanığın suçu işlediğine kanaat getirerek, cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise iddiaların somut delile dayanmadığını öne sürerek müvekkilinin beraatını istedi. Sanık son sözünde adalete güvendiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı üzerine atılı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanığın kamu görevlisi ve eğitici olması nedeniyle verilen cezayı yarı oranında artırarak 15 yıl hapse mahkum etti. Heyet, daha önceki cezada olduğu gibi Mahmut Aydın Köksar'a ikinci kez 'öğretmenlikten men' kararı verdi. Mahkeme başkanı, geçmişi, hiçbir pişmanlık göstermeyişi, suç işlemekteki ısrarlı tutumu ve davranışları dikkate alınarak, sanık hakkında herhangi bir indirimde bulunmadı.

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