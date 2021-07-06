Türkiye Antalya'da apartman bahçesinde bulunmuştu! Tekrar ortaya çıktı

Antalya'da apartman bahçesinde bulunmuştu! Tekrar ortaya çıktı

Türkiye

Antalya'da apartman bahçesinde bulunmuştu! Tekrar ortaya çıktı

Antalya'da geçtiğimiz hafta bir apartmanın bahçesinde vücudunda yaralarla bulunan 'Zehra' isimli kadın bu kez de tarihi bir konağın müştemilatında ortaya çıktı. Sağlık sorunu olmadığı belirlenen kadın, güçlükle bindirildiği ekip otosuyla polis merkezine götürüldü.

06 Temmuz 2021, Salı 13:07 Son Güncelleme:
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Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 590 Sokak’taki tarihi konakta görevli kişi, sabah müştemilatta bir kadının yattığını gördü. Önce kadına kahvaltı ikram eden görevli, tüm çabalarına rağmen iletişim kuramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, vücudunda yara ve morluklar bulunan Zehra adlı kadını müştemilattan çıkarıp hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştı.

Direnen kadın, bir kadın polis tarafından dışarı çıkarıldı. Kadının yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlendi. Polise sürekli tekme atan ve hakaret eden kadın, ekip otosuna bindirilerek işlemleri için polis merkezine götürüldü. Kadın, yaklaşık 1 hafta önce bir apartmanın bahçesinde kilime sarılı halde yatarken bulunmuş, ambulansla hastaneye götürülmüştü.

DHA


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