Türkiye Antalya'da apartmanda teravih namazı kıldılar

Antalya'da apartmanda teravih namazı kıldılar

Türkiye

Antalya'da apartmanda teravih namazı kıldılar

Antalya'da bir apartmanda ilk teravih namazı dairelerin kapıları açık bırakılarak sesini duydukları komşuları imamın eşliğinde kılındı.

13 Nisan 2021, Salı 08:35 Son Güncelleme:
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Merkez Mahallesi Tuba Sitesi'ndeki 10 daireli apartmanın sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla camilerde teravih namazının kılınmayacak olması nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak birlikte namazlarını eda etmenin yolunu buldu. Apartmanın birinci katında oturan İmam Basri İşbilir, yatsı vaktinin gelmesiyle dairesinden çıkarak merdiven boşluğunda ezan okudu. Ezanı duyan apartman sakinleri dairelerinin kapılarını açıp, İşbilir'in sesini duyabilecekleri noktaya seccadelerini serdi.



İşbilir de kendi dairesinin kapısını açık bırakarak yüksek sesle komşularına yatsı ve ilk teravih namazını kıldırdı. İmam İşbilir, gazetecilere, daha önce evde cemaatle namaz kıldıklarını ancak birbirini görmeden komşularıyla ilk kez namaz kıldıklarını söyledi.

Ramazan boyunca namazları bu sistemle kılmayı planladıklarını anlatan İşbilir, sesini duyurabildiği herkesin cemaate katılabileceğini ifade etti.

AA


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